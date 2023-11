Umax Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Umax Aktienanalyse: Stimmung, Relative Strength Index (RSI) und Dividende

Bei der Analyse von Umax-Aktien kann die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Diese Faktoren liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Insgesamt zeigt sich, dass die Aktivität der Umax-Aktie durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Umax-Aktie überkauft ist und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Stimmungen und Einschätzungen rund um die Umax-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Umax bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Umax derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 604,52 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 604,52 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Umax-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Stimmungsänderung aufweist. Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Einstufung von "Schlecht" und "Neutral". Die Anlegerstimmung wird als "Gut" bewertet, während die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird.