Umax Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Ein Umax-RSI von 50 gilt als neutral. Der aktuelle RSI25-Wert von 60 führt zu einer Einstufung als "Neutral", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Umax diskutiert und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Umax beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 601,82 % im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Umax haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbild-Änderung und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Umax daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.