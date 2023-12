Ultrapar Participacoes Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Ultrapar Participacoes verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 121,6 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus dem Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" durchschnittlich um 20,17 Prozent, was einer Outperformance von +101,42 Prozent für Ultrapar Participacoes entspricht. Auch im "Energie"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 101,42 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält Ultrapar Participacoes ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität im Internet für Ultrapar Participacoes festgestellt, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, wodurch sich insgesamt ein negatives Stimmungsbild ergibt.

Die Analysteneinschätzungen für Ultrapar Participacoes sind ebenfalls nicht vielversprechend. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,3 USD mit einem Abwärtspotenzial von -39,56 Prozent. Aufgrund dieser Bewertungen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Ultrapar Participacoes derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.