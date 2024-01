Ultrapar Participacoes Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Ultrapar Participacoes-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,93 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,54 USD, was einem Unterschied von +40,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,05 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,7 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ultrapar Participacoes-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22,73 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung auslöst. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Ultrapar Participacoes-Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Ultrapar Participacoes-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 136,91 Prozent erzielt, was 112,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment für die Ultrapar Participacoes-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ultrapar Participacoes beschäftigt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.