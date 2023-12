Ultralife Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von Ultralife hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,03 Prozent erzielt, was 78,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" 241,43 Prozent, wobei Ultralife aktuell 172,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,79 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -10,38 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ultralife wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ultralife 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ultralife damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.