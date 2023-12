Ultralife Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Ultralife ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurde an neun Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von Ultralife heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wurde durch eine vermehrte negative Diskussion in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Sentiment und Buzz-Kriterium als "Schlecht" bewertet, da eine Mehrheit der Marktteilnehmer zu negativen Themen tendiert.

In Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Ultralife in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Fundamental gesehen weist die Aktie von Ultralife ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,21 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Ultralife-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,03 Prozent erzielt, was jedoch 78,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 241,43 Prozent, wobei Ultralife aktuell 172,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.