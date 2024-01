Ultragenyx Pharmaceutical Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Ultragenyx Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,04 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 13,17 Prozent, was bedeutet, dass Ultragenyx Pharmaceutical eine Underperformance von -0,13 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 20,18 Prozent, und Ultragenyx Pharmaceutical verzeichnete eine Unterperformance von 7,14 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Als Ergebnis dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Ultragenyx Pharmaceutical ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ultragenyx Pharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,48 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Ultragenyx Pharmaceutical als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Ultragenyx Pharmaceutical beträgt 63,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 42,12 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen bei Ultragenyx Pharmaceutical eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ultragenyx Pharmaceutical daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.