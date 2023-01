Ultragenyx Pharmaceutical Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Kurs der Aktie Ultragenyx Pharmaceutical steht am 11.01.2023, 15:39 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 43.38 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ultragenyx Pharmaceutical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für die Ultragenyx Pharmaceutical sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ultragenyx Pharmaceutical aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Ultragenyx Pharmaceutical. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 100 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 130,15 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 43,45 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ultragenyx Pharmaceutical wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ultragenyx Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 51,03 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,45 USD (-14,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (40,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Ultragenyx Pharmaceutical-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Ultragenyx Pharmaceutical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.