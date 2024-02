Ultragenyx Pharmaceutical Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Ultragenyx Pharmaceutical hat sich in Bezug auf die Dividendenrendite nicht besonders gut entwickelt. Mit einer Rendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologiebranche. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ultragenyx Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von 6,2 Prozent erzielt, was 10,51 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Im Vergleich zur Biotechnologiebranche insgesamt liegt die Aktie sogar um 14,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Performance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Anleger zeigten an acht Tagen eine negative Stimmung gegenüber der Aktie, während nur an drei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Analysten haben Ultragenyx Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Mal mit "Gut" bewertet und keine negativen Bewertungen abgegeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite positiv bewertet. Die Analysten erwarten auch eine positive Kursentwicklung von 85,07 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 93 USD. Daher wird die Aktie insgesamt auch von den institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.