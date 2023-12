Ultra Clean Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Wochen konnte bei Ultra Clean keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ultra Clean daher in Bezug auf die Stimmung und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Ultra Clean-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 34,95 USD um 12,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 31,2 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Wert von 27,51 USD und einer Abweichung von +27,04 Prozent gut ab. Insgesamt erhält Ultra Clean daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass Ultra Clean in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,81 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,07 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,88 Prozent im Branchenvergleich und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Ultra Clean um 12,8 Prozent darunter, was zu einer weiteren Unterperformance und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage, dass die Ultra Clean-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (9) als auch der RSI der letzten 25 Tage (19,13) weisen darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ultra Clean.