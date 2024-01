Ultra Clean Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Ultra Clean hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Unterperformance von 14,99 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,84 Prozent, wobei Ultra Clean aktuell 31,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ultra Clean bei 31,25 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,46 USD, was einen Abstand von +3,87 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 28,47 USD, was für die Ultra Clean-Aktie einen Abstand von +14,01 Prozent und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine Bewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Ultra Clean in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Ultra Clean im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,14 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".