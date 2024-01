Ultra Clean Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Laut Analystenmeinungen hat das Unternehmen Ultra Clean in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung von 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ erhalten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Ultra Clean in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39 USD, was einem möglichen Anstieg um 20,15 Prozent vom letzten Schlusskurs von 32,46 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ultra Clean-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 77,11, was eine "Schlecht"-Empfehlung impliziert, während der RSI25 bei 33,9 liegt und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Ultra Clean ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ultra Clean einen Wert von 51 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,46 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Ultra Clean basierend auf den Analysteneinschätzungen und fundamentalen Kriterien als eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit angesehen.