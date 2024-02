Ultra Clean Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Derzeit wird die Aktie von Ultra Clean mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,34 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 75,03 liegt. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings bietet Ultra Clean derzeit keine Dividende an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche zu einem geringeren Ertrag von 2,05 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Ultra Clean-Aktie 1-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wurde die Aktie auch überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ultra Clean ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und positive Themen im Fokus standen. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend zeigen die fundamentalen Kriterien, die Analysteneinschätzungen und das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Bewertung für die Ultra Clean-Aktie.