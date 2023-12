Ultra Clean Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Ultra Clean-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 31,1 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 31,47 USD lag, was einem Abstand von +1,19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 26,65 USD, was einer Differenz von +18,09 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Ultra Clean 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Ultra Clean-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,55 Prozent erzielt hat, was 17,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 3,86 Prozent, und Ultra Clean liegt aktuell 23,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten geben der Ultra Clean-Aktie derzeit eine Bewertung von "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 39 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,93 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ultra Clean eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.