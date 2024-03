Ultra Clean Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Ultra Clean wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" bewertet. Mit einer Rendite von 6,58 Prozent liegt Ultra Clean mehr als 4 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 9,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Ultra Clean mit 3,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um Ultra Clean wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderungen wurden dabei berücksichtigt. Die Aktie verzeichnete dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte laut Messung kaum Veränderungen, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt wird Ultra Clean in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ultra Clean beträgt 0 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Ultra Clean als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 62,34, was einem Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,56 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.