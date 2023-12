Ultra Clean Aktie: Jetzt aber!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Ultra Clean in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ultra Clean daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ultra Clean-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ultra Clean vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 39 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 14,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ultra Clean diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Anleger zeigten an 11 Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt drei Tagen eine neutrale Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ultra Clean bei -5,81 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 22,08 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ultra Clean mit 27,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.