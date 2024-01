Ultra Clean Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Ultra Clean-Aktie wird derzeit einer technischen, analytischen und fundamentalen Bewertung unterzogen. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, wobei der aktuelle Wert bei 31,24 USD liegt. Dies zeigt eine geringfügige Abweichung von 0,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 31,35 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Kurs von 28,28 USD, was einer positiven Abweichung von 10,86 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass die Ultra Clean-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal als "Gut" bewertet wurde, während sie keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen erhielt, was langfristig zu einer positiven Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 24,4 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 39 USD, was ebenfalls eine positive Einschätzung seitens der Analysten darstellt.

In fundamentalen Aspekten wird die Ultra Clean-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 51,15 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,49 einen Abstand von 27 Prozent aufweist, was zu einer positiven Empfehlung führt. Allerdings ist die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,13 % niedriger einzustufen, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung der Ultra Clean-Aktie basierend auf technischer, analytischer und fundamentaler Analyse.