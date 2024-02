Ultra Clean Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Anlegern von Ultra Clean in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung des Titels insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ultra Clean weist einen Wert von 62,34 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich günstiger ist und somit als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 72,87, was einen Abstand von 14 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ultra Clean beträgt derzeit 0 Prozent und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Ultra Clean-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (39 USD) deutet auf ein Abwärtspotenzial von -9,6 Prozent hin. Insgesamt erhält Ultra Clean eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.