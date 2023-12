Ultra Clean Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Ultra Clean-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 39 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Ultra Clean bei 31,1 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +18,09 Prozent, was wiederum ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf dieser Stufe.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 35,85 und liegt damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.