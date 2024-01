Ultra Brands Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ultra Brands ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ultra Brands-Aktie beträgt aktuell 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,86 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Ultra Brands-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ultra Brands-Aktie derzeit 50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "schlecht", da die Distanz zum GD200 -50 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet gemessen. Die Analyse ergibt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ultra Brands sowohl aus Anlegerstimmungs- als auch aus technischer Sicht als "neutral" eingestuft.