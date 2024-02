Ultra Brands Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Es wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Ultra Brands-RSI liegt bei 50, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt - somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für Ultra Brands. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen gibt keine Anzeichen für eine tendenziell hohe oder niedrige Beachtung der Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Ultra Brands. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ultra Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -50 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Ultra Brands somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.