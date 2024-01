Ultra Brands Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ultra Brands. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Ultra Brands derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Ultra Brands weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ultra Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,01 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Ultra Brands-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Ultra Brands daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.