UltraTech Cement Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Ultratech Cement liegt derzeit bei 35,56 Punkten für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ultratech Cement von 10204,7 INR ein "Gut"-Signal darstellt, da er um +22,88 Prozent vom GD200 (8304,44 INR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9145,52 INR, was bedeutet, dass der Aktienkurs um +11,58 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt wird der Kurs der Ultratech Cement-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor hat Ultratech Cement im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,16 Prozent erzielt, was 81,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ultratech Cement besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigt das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.