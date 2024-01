Parkson Retail Asia Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Parkson Retail Asia-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,07 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,061 SGD liegt, was einer Abweichung von -12,86 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,06 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Parkson Retail Asia-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Parkson Retail Asia-Aktie einen Wert von 58,33, was weder überkauft noch -verkauft entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert von 48 bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Parkson Retail Asia befasste.

Insgesamt ergibt sich somit für die Parkson Retail Asia-Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz im Netz sowie das Anleger-Sentiment.