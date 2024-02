Ultimatum für Boeing: US-Luftfahrtbehörde fordert Qualitätsplan binnen drei Monaten

FAA fordert schnelle Lösungen bei Boeing nach Qualitätsmängeln – US-Luftfahrtriese unter Zugzwang.

Nachdem es in der Produktion von Boeing erneut zu Qualitätsproblemen gekommen ist, erwartet die US-Luftfahraufsicht FAA schnelle Maßnahmen. Wie FAA-Chef Mike Whitaker am Mittwoch bekannt gab, müsse Boeing innerhalb von 90 Tagen einen Plan zur Verbesserung der Qualitätskontrollen vorlegen. Dabei müsse der Flugzeughersteller auch auf die Ergebnisse der Untersuchungen der FAA eingehen. Whitaker betonte die Bedeutung von "echten und tiefgreifenden Verbesserungen" und forderte Boeing auf, sämtliche Bereiche der Qualitätssicherung zu überprüfen.

Insbesondere nach einem kürzlich aufgetretenen Zwischenfall steht Boeing stark unter Druck, seine Qualitätskontrollen zu verbessern. Im Januar war bei einem nahezu neuen 737-9 Max-Flugzeug kurz nach dem Start ein Rumpfteil abgebrochen, obwohl sich mehr als 170 Menschen an Bord befanden. Glücklicherweise blieben die beiden Plätze direkt an der beschädigten Stelle unbesetzt und niemand wurde ernsthaft verletzt. Die Unfallermittlungsbehörde NTSB gab an, dass an dem betroffenen Teil Befestigungsbolzen fehlten. Es gab bereits zuvor Probleme wegen falsch gebohrter Löcher im Rumpf.

Eine Expertenkommission, die von der FAA eingesetzt wurde, kritisierte in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung die Schwächen in der Qualitätssicherung bei Boeing. Besonders in der Verkehrsflugzeug-Sparte fehlte es an klaren Meldewegen für Mitarbeiter bei Qualitätsmängeln. Die Aktie von Boeing stieg zeitweise um 2,72 Prozent auf 206,72 US-Dollar an der New Yorker Börse.

Die Forderungen der FAA sind ein weiterer Rückschlag für Boeing, das bereits mit Lieferverzögerungen und Produktionsproblemen bei seinem neuen Langstreckenflugzeug 777X zu kämpfen hat. Die Reaktion des Unternehmens auf den Druck der Aufsichtsbehörde bleibt abzuwarten. Eine schnelle und effektive Umsetzung der geforderten Maßnahmen wird jedoch unerlässlich sein, um das Vertrauen der Fluggesellschaften und der Öffentlichkeit in die Qualität der Boeing-Flugzeuge wiederherzustellen.

