Ulta Beauty Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Der kurzfristige RSI für Ulta Beauty in den letzten 7 Tagen liegt bei 12,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ulta Beauty-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Ulta Beauty überverkauft ist (Wert: 26,95), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ulta Beauty von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Es wurden 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Ulta Beauty gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 19,23 liegt der Wert insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ulta Beauty-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Ulta Beauty-Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.