Ulta Beauty Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Schönheitsmarke Ulta Beauty hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -9,07 Prozent gefallen sind, einer Outperformance von +4,36 Prozent entspricht. Darüber hinaus lag die Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors bei -9,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Ulta Beauty um 4,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ulta Beauty derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Aus fundamentaler Sicht wird Ulta Beauty im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,23 gehandelt wird, was einem Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,63 entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der charttechnischen Bewertung wird der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie mit einem Abstand von +18,83 Prozent vom GD200 (447,76 USD) als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 492,57 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +8,02 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ulta Beauty-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.