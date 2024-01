Ulta Beauty Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Ulta Beauty wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diese Bewertungen und Kommentare ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und wir stufen diese als "Gut" ein. Zusätzlich konnten wir auch 8 positive Signale identifizieren, was zu unserer "Gut" Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ulta Beauty bei 19,79 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 37,38. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 482,83 USD 6,75 Prozent über dem GD200 (452,29 USD) liegt. Dies ist ein positives Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, weist mit einem Kurs von 446,85 USD einen Abstand von +8,05 Prozent auf. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs verzeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Ulta Beauty zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse eine insgesamt positive Bewertung für die Ulta Beauty-Aktie.