Ulta Beauty Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ulta Beauty liegt derzeit bei 19,79 und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, der bei 37 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Ulta Beauty in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an neun Tagen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.

Von insgesamt 13 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate für Ulta Beauty sind 10 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Die Durchschnittsprognose der Kursziele liegt bei 571 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 18,16 Prozent steigen könnte. Basierend darauf wird die Aktie von den Analysten ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ulta Beauty-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 453,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 483,26 USD liegt, was einer Abweichung von +6,45 Prozent entspricht. Der kurzfristige Durchschnitt von 426,07 USD liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 483,26 USD, was einer Abweichung von +13,42 Prozent entspricht. Diese trendfolgenden Indikatoren führen ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für Ulta Beauty.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Ulta Beauty auf fundamentaler, anlegerseitiger, analystischer und technischer Ebene.