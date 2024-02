Ulta Beauty Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Ulta Beauty wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,16 Punkten, was bedeutet, dass die Ulta Beauty-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 18,56, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt insgesamt ein positives Bild, da 9 Analysten ein Kaufempfehlung abgeben, 3 eine neutrale Bewertung und keine eine negative Einstufung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ulta Beauty liegt bei 571,08 USD, was einem prognostizierten Anstieg von 4,97 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Ulta Beauty mit 21,73 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie günstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In der technischen Analyse erhält die Ulta Beauty-Aktie insgesamt eine positive Bewertung. Sowohl der Schlusskurs als auch die Abweichung vom 200-Tages-Durchschnitt und 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ulta Beauty eine positive Einschätzung in Bezug auf den RSI, die Analystenmeinung, die fundamentale Bewertung und die technische Analyse.