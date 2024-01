Ulta Beauty Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Ulta Beauty betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ulta Beauty weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 49,44), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Somit wird Ulta Beauty insgesamt als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Ulta Beauty derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,79, was unter dem Branchendurchschnitt (47 Prozent) liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 37,38 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie als unterbewertet einzustufen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ulta Beauty von 482,83 USD mit +6,75 Prozent Entfernung vom GD200 (452,29 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 446,85 USD, was einem Abstand von +8,05 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Ulta Beauty-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ulta Beauty derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,38 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,38 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.