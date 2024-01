Ulta Beauty Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Ulta Beauty liegt bei 49,24, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 25,51 und signalisiert eine "gut"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ulta Beauty insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "gut" ist, bestehend aus 10 "gut"-, 3 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 571 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,53 Prozent ergibt und somit als "gut"-Empfehlung gilt.

Die Dividende von Ulta Beauty liegt bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,37% im Spezialität Einzelhandel niedriger ist und daher als "schlecht" einzustufen ist.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten und nur drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Ulta Beauty. Dies führt zu einer insgesamt positiven "gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, nämlich 2 "gut"-Signale (bei 0 "schlecht"-Signal), was zu einer "gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.