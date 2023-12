Ulta Beauty Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Ulta Beauty-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 455,57 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 494,63 USD, was einem Unterschied von +8,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers und erhält daher ein "Gut"-Rating. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, was zeigt, dass die Ulta Beauty-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Ulta Beauty-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,5 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 2,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,27 Prozent, und Ulta Beauty liegt aktuell 9,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 32,58 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Ulta Beauty überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Ulta Beauty-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz werden ebenfalls berücksichtigt, wobei die Kommunikation im Netz eine Rolle spielt. Die Diskussionsintensität zeigt dabei eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Ulta Beauty daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieser Faktoren.