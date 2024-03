Ulta Beauty Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Ulta Beauty: Analyse und Bewertung

Ulta Beauty hat in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,44 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass die Einstufung als "Schlecht" zu bewerten ist, da die Differenz 3,44 Prozentpunkte beträgt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Ulta Beauty-Aktie abgegeben, von denen alle 6 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Ulta Beauty-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 581,17 USD, was ein Aufwärtspotential von 2,47 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Ulta Beauty haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Deshalb wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ulta Beauty-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält Ulta Beauty somit gute Bewertungen in verschiedenen Bereichen und zeigt Potenzial für zukünftiges Wachstum.