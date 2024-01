Ulker Biskuvinayi As Adr Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Ulker Biskuvi Sanayi-Aktie zeigt interessante Bewertungen und Einschätzungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 22,58 USD, was zu einer deutlichen Abweichung von +40,61 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 31,75 USD führt. Dies resultiert in einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,84 USD, was einer Abweichung von +2,95 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Zusammenfassend wird die Ulker Biskuvi Sanayi-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ulker Biskuvi Sanayi in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ulker Biskuvi Sanayi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Beobachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ulker Biskuvi Sanayi-Aktie liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Ulker Biskuvi Sanayi in allen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.