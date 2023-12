Ulferts tut es schon wieder?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Ulferts liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Dies gilt auch für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Ulferts wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent. Dadurch erhält Ulferts eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ulferts um 53 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 2,63 Prozent, wobei Ulferts um 45 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Ulferts ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.