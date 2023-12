Ulferts Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Ulferts-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Tendenz. Der aktuelle Kurs von 0,15 HKD liegt deutlich unter dem GD200 von 0,095 HKD, was einem Abstand von -36,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum GD50 von 0,11 HKD weist die Aktie eine negative Differenz von -13,64 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene wird die Ulferts-Aktie jedoch als unterbewertet angesehen, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,89 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist im Vergleich einen Wert von 40,06 auf, was die Aktie als attraktiv erscheinen lässt.

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Ulferts-Aktie eine negative Rendite von -42,37 Prozent erzielt, was 47,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer Rendite von -0,94 Prozent 41,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ulferts ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.