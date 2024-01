Ulferts Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Anleger-Sentiment für die Ulferts-Aktie zeigt sich neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ulferts bei 0,15 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,095 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,67 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,11 HKD, was einer Distanz von -13,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Ulferts derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche zeigt die Ulferts-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,37 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,98 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -38,39 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,06 Prozent, wobei Ulferts um 46,43 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.