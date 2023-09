Ulas Tokdemir - Der Experte für Mitarbeiterführung und Führungskräfteentwicklung

Düsseldorf (ots) -Ulas Tokdemir, ein Experte auf dem Gebiet der Mitarbeiterführung und Führungskräfteentwicklung, hat sich mit einer praxiserprobten Methodik in der Welt des Unternehmertums etabliert. Mit seiner beeindruckenden Expertise und seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er, ihre Mitarbeiter zu Führungskräften zu entwickeln und so Wachstum und Erfolg zu steigern.Ulas Tokdemir ist nicht nur Experte, sondern auch leidenschaftlicher Förderer von Talenten und Begleiter auf dem Weg in die Führungsetage. Er erkennt, dass die Stärke eines Unternehmens in seinen Mitarbeitern liegt und hat bewährte Strategien entwickelt, um das volle Potenzial jedes Einzelnen zu entfalten.Seine Empathie und seine kommunikativen Fähigkeiten inspirieren und motivieren Mitarbeiter. Ulas ermutigt Teams, ihre Fähigkeiten und ihr Selbstvertrauen kontinuierlich auszubauen, indem er auf individuelle Bedürfnisse und Ziele eingeht, um eine optimale Entwicklung zu gewährleisten. Eine harmonische Mitarbeiterstruktur entlastet Unternehmer, damit sie sich auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentrieren können.Was Ulas Tokdemir besonders auszeichnet, ist seine vielseitige berufliche Erfahrung. Er begann seine Karriere in der Metallverarbeitungsindustrie, erkannte jedoch schnell, dass er mehr wollte als die monotone Arbeit an einer Maschine. Sein Unternehmertum begann in der Telekommunikationsbranche, wo er ein Geschäft übernahm und wertvolle Erfahrungen sammelte, sowohl mit Erfolgen als auch mit Misserfolgen.Mit 20 Jahren Unternehmenserfahrung spricht Ulas die Sprache des Unternehmers. Ein entscheidender Moment in seiner beruflichen Reise war der Übergang in die Consulting-Branche, wo er seine empathische Art und sein Verkaufstalent einsetzte, um erfolgreich zu sein. Gemeinsam mit Alex Fischer, erfolgreicher Unternehmer und Bestsellerautor, entwickelte er das Business Leverage System, das Unternehmern hilft, sich vom Tagesgeschäft zu befreien, um am Unternehmen arbeiten zu können.Durch den intensiven Austausch mit den Teilnehmern verschiedener Coachings, wie z.B. dem Steuercoaching, konnte er Unternehmern gezielt dabei helfen, ihre Mitarbeiter auf das nächste Level zu bringen. Ulas' fundiertes Wissen über Zeitmanagement und Prozessautomatisierung ermöglicht es ihm, praktische Führungskompetenzen zu vermitteln und Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.Über Ulas Tokdemir:Ulas Tokdemir ist verheiratet und stolzer Vater von zwei Kindern. Seine Frau spielt eine entscheidende Rolle dabei, Familie und Beruf erfolgreich zu kombinieren. Geboren und aufgewachsen ist er in einer kleinen Kurstadt in Ostwestfalen, wo er die Bedeutung von Beziehungen und einem starken Netzwerk erkannte.Freunde und Familie beschreiben Ulas als zuverlässig, intelligent und stabil, und sie vertrauen auf seine Meinung und seinen Rat. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem breiten Fachwissen unterstützt er heute Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu Führungskräften zu entwickeln und somit ihr Wachstum und ihren Erfolg zu fördern.Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien.Pressekontakt:AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: post@af-media.orgOriginal-Content von: AF Media, übermittelt durch news aktuell