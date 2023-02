Ukrainisches Militär: Haben 61 von 71 Raketen abgefangen

KIEW (dpa-AFX) - Bei dem massiven Raketenangriff auf die Ukraine am Freitag haben russische Truppen nach Kiewer Angaben 71 Marschflugkörper eingesetzt. 61 davon seien abgefangen worden, teilte der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Die Marschflugkörper seien von russischen Schiffen und von Flugzeugen aus gestartet worden. Außerdem habe Russland nach vorläufiger Zählung 29 Raketen des eigentlich zur Luftabwehr bestimmten Systems S-300 auf Bodenziele in der Ukraine abgefeuert. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht.

Ziel der Angriffe waren nach ukrainischen Angaben wieder Objekte der Infrastruktur. In sechs Regionen gebe es Probleme mit der Stromversorgung. Nachmittags wurde im gesamten Land zum dritten Mal am Freitag Luftalarm ausgelöst. Im Nachbarland Belarus seien russische Kampfflugzeuge vom Typ MiG-31 aufgestiegen, die mit der Hyperschallwaffe Kischal (Dolch) bewaffnet sein können. Es wurden aber keine Angriffe gemeldet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi nannte die Raketenangriffe Terror, "den man stoppen kann und muss". Deshalb bat er die Nato-Staaten um weitere Waffenhilfe. Nach Angaben des Präsidialamtes beriet Selenskyj am Freitag in Kiew mit der Führung von Militär und Sicherheitsapparat über die Lage in dem fast ein Jahr dauernden Krieg./fko/DP/men