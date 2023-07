Ukrainischer Präsident Selenskyj zu Besuch in Bulgarien eingetroffen

SOFIA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zu einem ersten Besuch im Nato- und EU-Mitgliedstaat Bulgarien eingetroffen. Das teilte die Regierungspressestelle in Sofia mit. Selenskyjs Besuch erfolgt auf Einladung der neuen prowestlichen Regierung in Bulgarien. Selenskyj wird zum Auftakt seines Besuchs mit Ministerpräsident Nikolaj Denkow und der Vizeregierungschefin und zugleich Außenministerin Maria Gabriel zusammentreffen. Der Platz vor dem Regierungssitz und dem Präsidialamt in der Hauptstadt Sofia wurde aus Sicherheitsgründen für den Straßenverkehr geschlossen.

Die seit 6. Juni amtierende liberal-konservative Regierung in Sofia will die von Russland angegriffene Ukraine stärker unterstützen als das von ihr abgelöste Übergangskabinett, das Staatschef Rumen Radew vor der Neuwahl vom 2. April eingesetzt hatte. Die Regierung unter Denkow billigte im Juni ein neues "militärisches und militärtechnisches" Hilfspaket für die Ukraine.

Es war vorerst unklar, ob Selenskyj in Sofia auch mit Staatschef Radew zusammentreffen wird. Der frühere Kampfjetpilot und Chef der Luftstreitkräfte seines Landes gilt als russlandfreundlich. Zuletzt lehnte Radew eine Beteiligung Bulgariens an der EU-Initiative zur Lieferung von Munition an die Ukraine ab./el/DP/men