Ukrainischer Energieminister bedankt sich bei Habeck für Hilfe

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Energieminister Herman Haluschschtenko hat sich nach einem Treffen mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für die deutsche Hilfe bedankt. "Deutschland ist wirklich einer der größten Freunde der Ukraine", sagte der Minister am Dienstag dem Bundeswirtschaftsminister. Dabei gehe es nicht nur um die Versorgung mit Ausrüstung und Geld, sondern vor allem "um das Gefühl der Unterstützung in unseren Herzen". Das sei sehr wichtig. Thema der Gespräche seien vor allem kurzfristige Projekte bis zum nächsten Winter gewesen, darunter auch die gegenseitige Lieferung von Strom.

Der deutsche Vizekanzler erläuterte danach noch seine Äußerung vom Vortag gegenüber Präsident Wolodymyr Selenskyj, wonach er "tief beschämt" wegen der aus seiner Sicht späten Waffenlieferungen sei. "Es ist eine persönliche Anmerkung, wie es sich für mich anfühlt", betonte der 53-Jährige. Deutschland habe dennoch "viele richtige Entscheidungen" getroffen und sei zügig zur Lieferung von Leopard-2-Panzern gelangt.

"Wenn man zurückblickt und sieht, dass der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine offensichtlich von langer Hand geplant war, dann sind die Entscheidungen natürlich alle spät oder auch zu spät getroffen worden", sagte Habeck. Er habe dabei nicht damit gerechnet, dass seine Äußerung später veröffentlicht wird.

Russland ist vor mehr als 13 Monaten in die Ukraine einmarschiert. Habeck hatte bereits im Mai 2021 - also lange vor Kriegsbeginn - für die Lieferung von "Defensivwaffen" an Kiew ausgesprochen und damals Befremden selbst in seiner eigenen Partei ausgelöst./ast/DP/jha