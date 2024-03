Ukrainischer Botschafter bekräftigt Taurus-Forderung

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Notwendigkeit einer Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an sein Land bekräftigt. "Das ist ein Krieg der modernen Technologie und weitreichende Waffensysteme können uns helfen, die russischen Munitionsdepots, Kommandozentralen aber auch Lieferwege zu treffen, damit die Russen nicht so stark in den besetzten Gebieten präsent sind", sagte Makeiev am Dienstag im ARD-Morgenmagazin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich trotz gegenteiliger Meinung auch in den Reihen seiner Koalitionspartner von Grünen und FDP gegen Lieferungen deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine ausgesprochen. Er begründet sein Nein damit, dass ihr Einsatz ohne Zutun deutscher Soldaten nicht möglich sei und Deutschland dadurch Gefahr laufe, in den Krieg verwickelt zu werden. Makeiev sagte nun: "Wir haben nie gewollt, dass die deutschen Soldaten jetzt in der Ukraine sind oder dass Deutschland jetzt Kriegspartei wird. Wir haben immer gesagt: Gebt uns Waffen und wir erledigen den Job."

An ein mögliches Misstrauen von Scholz gegenüber der Ukraine glaubt der Botschafter nicht: "Wir haben kein einziges Mal einen Grund dafür gegeben, dass uns nicht getraut wird. Wir haben alle Systeme in Absprache mit unseren Partnern so benutzt, wie es vereinbart wurde." Makeiev betonte zugleich, dass sein Land auch Munition und andere Waffen benötige. "Wir brauchen alles. Ein einziges System kann das Problem nicht lösen."/jgl/DP/tih