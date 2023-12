Ukrainische Luftwaffe meldet Abschuss von drei russischen Jagdbombern

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben drei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi SU-34 abgeschossen. Dies sei am Freitagmittag im Südabschnitt - also dem Gebiet Cherson im Süden des Landes - geschehen, teilte der Chef der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, bei Telegram mit. Belege für die Treffer wurden nicht veröffentlicht. Russische Militärbeobachter bestätigten zumindest einen Abschuss. Zudem kursierten Bilder von einer möglichen Rettungsaktion per Fallschirm abgesprungener Piloten. Deren Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits im Mai, als innerhalb kurzer Zeit mehrere Hubschrauber und Flugzeuge über russischem Gebiet nahe der ukrainischen Grenze abgeschossen worden waren.

Kurz vor dem nun gemeldeten Abschuss hatte die Luftwaffe der Bundeswehr im Kurznachrichtendienst X von der Lieferung eines zweiten Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine geschrieben. Zudem seien neue ukrainische Soldaten an den Systemen ausgebildet worden, hieß es.

Im Südabschnitt im Gebiet Cherson haben ukrainische Einheiten sich auf dem Südufer des Fluss Dnipro unter großen Verlusten festgesetzt. Sie werden täglich unter anderem von der russischen Luftwaffe mit aus gut 60 Kilometer Entfernung abgeworfenen Gleitbomben bombardiert. Moderne Flugabwehrsysteme des US-amerikanischen Typs Patriot können Luftziele bis zu einer Entfernung von 160 Kilometern bekämpfen. Die Ukraine verteidigt sich seit dem 24. Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg mit westlicher Militärhilfe./ast/DP/stw