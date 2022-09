Ukrainische First Lady trifft am Rande der UN-Generaldebatte Guterres

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York hat sich die ukrainische First Lady Olena Selenska mit zahlreichen Politikern und Diplomaten getroffen. Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kam unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres zusammen, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Zudem traf sie sich mit der neuen britischen Premierministerin Liz Truss und der französischen First Lady Brigitte Macron, wie Selenska per Twitter mitteilte.

Bei der Generaldebatte wurde am Mittwoch (Ortszeit) auch eine Rede ihres Ehemannes erwartet - allerdings per Videobotschaft. Wegen des russischen Angriffskrieges darf der ukrainische Präsident mit Ausnahmegenehmigung per Video sprechen. Einen entsprechenden Antrag hatte die UN-Vollversammlung in der vergangenen Woche verabschiedet./cah/DP/stw