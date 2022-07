Ukrainisch- und Niederländisches - Startup Cloudprinter.com erhält 7 Millionen Euro Seed Finanzierung um das Wachstum der Druck Platform weiter voranzutreiben.

Breskens, Niederlande (ots/PRNewswire) -Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/), die Ukrainisch, Niederländische B2B Druck Platform erhält 7 Millionen Euro in der seed Runde, angeführt von Capital Mills. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) und ein Niederländisches Family Office waren ebenfalls beteiligt. Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) hat Anfang 2019 ein pre-seed Investment in Höhe von 3 Millionen Euro erhalten. Insgesamt wurden nun 10 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt.Mit einem Netzwerk von über 170 Druck Partnern weltweit, bietet Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) die Produktion von Druck Produkten lokal, in über 104 Ländern und bringt damit die gesamte Wertschöpfungskette näher zum Endverbraucher.Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) managt und verteilt Druck Aufträge, wodurch Transportwege signifikant verkürzt werden. Dies hat zur Folge, dass Kosten und Treibhausgasemissionen reduziert werden. Darüber hinaus müssen sich Kunden nicht weiter mit Import Regeln und Einfuhrzöllen beschäftigen, da Produkte im Zielland lokal produziert werden.In den vergangenen Jahren hat Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) ein Ökosystem, bestehend aus Print Partnern, E-Commerce Marktplätzen und Kunden um die Platform gebildet. Große E-Commerce Marken nutzen die Platform um Ihre Geschäfte auf Märkte auszuweiten, in denen sie andernfalls nicht agieren könnten. Gleichzeitig wird durch Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) die lokale Wirtschaft als auch die Gesellschaft unterstützt.Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) beschäftigt zur Zeit 80 Mitarbeiter und agiert in über 104 Ländern. Mit der neuen Finanzierung wird Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) sein Team weiter vergrößern. Die Platform strebt im nächsten Jahr ein Wachstum von 300% an, welches an das Ergebnis aus 21/22 anknüpft.Martijn Eier, CEO und Gründer von Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/): „Wir sind sehr erfreut die globale Druckindustrie nachhaltiger zu gestalten, gemeinsam mit unseren vertrauensvollen Investoren und Partnern. Es ist eine Bestätigung, besonders für unser Ukrainisches Team, dass die Investoren an unseren einzigartigen und disruptive Ansatz glauben.René Delsing von Capitalm Mills: „Berücksichtigt man die extrem schwierigen Umstände, mit denen Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) wegen des Ukraine Krieges umzugehen hat, ist es wahrlich beeindruckend, was das Team erreichen kann. Die Team Moral ist überwältigend und wir könnten nicht stolzer sein, auf dem Weg beteiligt zu sein die Druck Industrie zu verändern. Gemeinsam werden wir zu einem der führenden Unternehmen heranwachsen. Kunden Feedback und Marktstudien belegen das Wachstumspotential.Robin Franken von BOM: „Dank ihres globalen und einzigartigen Ansatzes ist Cloudprinter.com (https://www.cloudprinter.com/) in der Lage, ein schnelles kommerzielles Wachstum zu erzielen, was wiederum zu einer nachhaltigeren Druckindustrie führt, indem (unter anderem) die Versandwege erheblich verkürzt werden. Wir sind begeistert von den Fortschritten, die das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat, und sind zuversichtlich, dass das Team diese neuen Mittel nutzen wird, um sein Wachstum noch weiter zu beschleunigen."Über Capital Mills: Capital Mills mit Sitz in den Niederlanden ist ein Risikokapitalgeber, der 2015 gegründet wurde und von einer Gruppe erfahrener unternehmerischer Investoren unterstützt wird. Mit dem Fokus auf langfristiger Zusammenarbeit und aktiver Unterstützung investiert es in schnell wachsende B2C-Tech-Startups und B2B-SaaS-Unternehmen mit modernster Technologie und ambitionierten Gründern.Über BOM: Gemeinsam mit Unternehmern konzentriert sich die BOM auf die fossilfreie Erzeugung von Strom und Wärme, die Energieeinsparung in Gebäuden und Produktionsprozessen sowie die Entwicklung neuer Technologien, die Brabant helfen, seine CO2-Emissionen zu senken und die Energiewende zu beschleunigen. BOM unterstützt auch aufstrebende Unternehmen mit Auswirkungen auf vielversprechende Schlüsseltechnologien, eine gesunde Zukunft und nachhaltige Lebensmittelsysteme. - BOM. Katalysator des WandelsPressekontakt:Martijn Eier (CEO und Gründer Cloudprinter.com),E-Mail: martijn@cloudprinter.com,Telefon: +31 647194982,Marketing Abteilung: fl@cloudprinter.comOriginal-Content von: Cloudprinter.com, übermittelt durch news aktuell