Ukraine wirbt bei China um Unterstützung bei Friedenslösung

KIEW (dpa-AFX) - Ukrainische Spitzenpolitiker und Beamte haben bei einem Treffen mit dem chinesischen Sondergesandten Li Hui erneut um Unterstützung für eine Friedenslösung im russischen Angriffskrieg geworben. Bei den Gesprächen mit einer chinesischen Delegation in Kiew sei es um die Umsetzung der Friedensformel von Präsident Wolodymyr Selenskyj und den in der Schweiz geplanten Friedensgipfel gegangen, teilte der Leiter des ukrainischen Präsidentenamtes, Andrij Jermak, am Freitag mit. Selenskyjs Plan sieht etwa einen kompletten Abzug russischer Soldaten aus allen besetzten Gebieten der Ukraine vor.

Einen Termin für den im Frühling erwarteten Gipfel in der Schweiz gibt es bisher nicht. Russland kritisiert Selenskyjs Friedensformel als realitätsfern.

Gesprochen worden sei in Kiew unter anderem über die "Möglichkeit der Unterstützung Chinas bei der Beendigung der Zwangsdeportationen ukrainischer Kinder, den Austausch von Gefangenen, bei der Demilitarisierung und die De-Okkupation des Kernkraftwerks Saporischschja", teilte Jermak weiter mit. China gilt als enger Verbündeter Russland und betont in dem Konflikt seine Neutralität. Peking hatte selbst einen Friedensplan vorgeschlagen, der in Kiew allerdings auf Kritik stieß. Die Ukraine besteht darauf, dass ausschließlich Selenskyjs Plan umgesetzt wird.

Die chinesische Delegation sei über die Lage an der Front informiert worden, sagte Jermak. Dabei seien auch Trümmer einer Rakete aus Nordkorea gezeigt worden, die Russland unter Umgehung von Sanktionen gegen die Ukraine laut Präsidentenamt abgefeuert hatte. Li Hui war bereits im Mai vergangenen Jahres zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Die Delegationsbesuche gehen zurück auf ein Telefongespräch Selenskyjs mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping, der enge Kontakte zu Kremlchef Wladimir Putin unterhält.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zwei Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei versucht das Land immer wieder, auch andere Staaten, etwa in Asien und in Südamerika, als Verbündete im Kampf gegen die russische Invasion zu gewinnen.