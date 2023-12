Ukraine verhandelt mit Schweden über Gripen-Kampfflugzeuge

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Militärführung verhandelt nach eigenen Angaben mit Schweden über den Erhalt von Kampfflugzeugen vom Typ Gripen. "Die schwedische Seite könnte die Menge (an Kampfjets), die sie bisher hat, an die Ukraine weitergeben", sagte der ukrainische Luftwaffensprecher Juri Ihnat am Sonntag im Fernsehen. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. Er verwies darauf, dass Schweden seine bisher verwendeten Gripen durch neue, technisch aufgewertete und verbesserte Modelle ersetzen wollte. Ukrainische Piloten hätten Flugzeuge bereits getestet.

Über den Stand der Verhandlungen wollte sich Ihnat nicht äußern. "Aber wenn die Entscheidung für die Gripen fällt, wird das für uns eine gute Variante", sagte er. Allerdings werde die Ukraine weiterhin an der F-16 aus amerikanischer Produktion als Rückgrat seiner künftigen Luftstreitkräfte festhalten. Mehrere Staaten haben de Ukraine F-16 zugesagt, nach Abschluss der Pilotenausbildung sollen die ersten Maschinen Anfang kommenden Jahres übergeben werden.

Die Gripen (Greif) ist ein Mehrzweck-Kampfflugzeug des schwedischen Herstellers Saab, das Mitte der 90er-Jahre in Dienst gestellt wurde. Das Flugzeug ist unter anderem für den Einsatz bei extremem Winterwetter konzipiert und kann auch von schlechten und kurzen Piste, wie etwa Autobahnabschnitten, starten./cha/DP/mis