Ukraine: Militärexperte Masala sieht gute Chancen für Taurus-Deal

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Militärexperte Carlo Masala sieht gute Chancen, dass die Ukraine im Rahmen eines Ringtausches an Marschflugkörper kommen könnte. "Das ist nicht unwahrscheinlich", sagte Masala den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben) zu den Berichten über einen möglichen Taurus-Deal mit Großbritannien und Frankreich. "Bundeskanzler Olaf Scholz hätte die Debatte damit innenpolitisch vom Hals."Er erwarte eine schnelle Entscheidung, so Masala.

Für ein echtes Pfund im Ukraine-Krieg hält der Professor für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München die Marschflugkörper allerdings nicht. "Einen einzelnen Gamechanger gibt es im Krieg nicht."Die Debatte um mögliche deutsche Taurus-Lieferungen halte nun schon ein halbes Jahr an. "Die Ukraine hat es aufgegeben, uns darum zu bitten", so Masala. "Stattdessen wird in Kiew gesehen: Die Deutschen sind mittlerweile die größten militärischen Unterstützer der Ukraine. Wir werden nahezu umgarnt, kritische Worte von dort hören wir schon lange nicht mehr."Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hatte die Bundesregierung Ende vergangener Woche aufgefordert, spätestens im Februar einen Antrag vorzulegen, der die Lieferung von Taurus-Flugkörpern beinhalten solle. Ein Antrag der Unionsfraktion dazu war in der vergangenen Woche im Bundestag gescheitert.

Foto: