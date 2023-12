Ukraine mit Dutzenden Drohnen angegriffen - auch Kiew betroffen

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine offiziellen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag erneut mit mehreren Dutzend Kampfdrohnen beschossen. Von landesweit insgesamt 31 Drohnen hätten 30 abgewehrt worden können, teilte die ukrainische Luftwaffe am Morgen mit. Auch die Hauptstadt Kiew war erneut betroffen. Der dortige Militärkommandant Serhij Popko teilte mit, dass durch herabfallende Trümmerteile niemand verletzt worden sei.

Russland hat seine Luftangriffe auf die Ukraine in den vergangenen Tagen verstärkt und dabei Drohnen, ballistische Raketen, Hyperschallraketen und Marschflugkörper eingesetzt. Die verwendeten Drohnen iranischer Bauart werden meist in Schwärmen gestartet und fliegen mit vielen Kursänderungen, bevor sie mit ihrer Sprengladung auf ein Ziel stürzen. Nur dank westlicher Militärhilfe - etwa bei der Luftverteidigung von Kiew - ist die Ukraine in der Lage, viele dieser Drohnen abzuwehren./fko/DP/he